Шведское правительство намерено обложить банки новым налогом для того, чтобы увеличить оборонный бюджет, пишут «Известия» со ссылкой на Bloomberg .

Новый налоговый сбор, заявила глава шведского Минфина Магдалена Андерсон, будет приносить бюджету порядка 5 млрд крон (508 млн долларов; 33,97 млрд рублей) в год.

«Банки могут платить более высокие налоги, чем те, которые они платят сегодня. Они (банки. — Прим. ред.) также представляют риски для экономики, поэтому я считаю разумным, что они должны вкладываться больше», — сказала министр, обратив внимание, что эти финансовые организации получают высокий доход и в последние годы они только «выиграли от налоговых изменений».

Ассоциация банков Швеции выступила с критикой указанной инициативы, заявив, что банки и так платят высокие сборы для того, чтобы государство могло справляться с финансовыми кризисами.

«Налог для банков окажет чрезвычайно негативное воздействие на занятость и (экономический. — Прим. ред.) рост», — сказал глава ассоциации Ханс Линдберг. По его словам, время для реализации плана правительства — неудачное: экономика замедляется, а новые правила могут ограничить кредитование компаний.