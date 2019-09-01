Yota вводит новые безлимитные приложения для планшета. Теперь пользователям планшетного продукта станут доступны категории «Почта», «Транспорт» и «Кинотеатры». Их стоимость составит 10 рублей за каждую категорию, сообщает пресс-служба оператора.

«Также Yota сделала безлимитный доступ к детским приложениям, спрос на которые среди клиентов мобильного оператора наиболее высок. Найти их можно в специальной категории «Детям», цена которой составит 25 рублей», — говорится в релизе.

Таким образом, при покупке группы приложений «Почта» безлимитными станут Mail.ru, «Яндекс.Почта», Gmail.com и Microsoft Outlook. В категории «Кинотеатры» пользователям станут доступны безлимитные приложения онлайн-кинотеатров ivi, Megogo, Netflix, Amediateka и Okko.

В категории «Детям» клиенты Yota смогут получить безлимитный доступ к «YouTube — детям», а также «ivi для детей», «Мульт» и сайту «Учи.ру». В категории «Транспорт» представлено 14 приложений, среди которых «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Карты», «Google.Карты», maps.me, 2ГИС и т. д.