Народный банк Китая понизил 2 сентября курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 4 базисных пункта, до 7,0883 юаня за 1 доллар. Это минимальное значение с 13 марта 2008 года, следует из статистики регулятора.



Наблюдатели уделяют слишком много внимания незначительным колебаниям китайской валюты, считает член Академии социальных наук Китая Юй Юндин. «Мы слишком сильно беспокоимся о колебаниях юаня в то время, когда надо придать ему некоторую степень гибкости», — приводит его слова портал «Ицай».

«Сейчас мы запугиваем сами себя: даже если курс юаня изменится с 7 до 7,1 [за доллар], у Китая не будет больших проблем. Если же курс юаня продолжит колебаться в районе 7, то всем несложно будет приспособиться. Нам стоит придерживаться довольно естественного и спокойного взгляда на колебания валют. Будет курс 7, 7,1 или же 7,2, или даже 6,9 или 6,95 — разница не такая уж и большая. Нам нужно только верить в экономику Китая», — утверждает китайский эксперт.

Министерство финансов США 5 августа причислило Китай к валютным манипуляторам и призвало Пекин к транспарентности в данном вопросе. ЦБ КНР заявил, что решение Вашингтона необоснованно и негативно скажется на восстановлении глобальной экономики и мировой финансовой системе.



По итогам 2015 года юань подешевел по отношению к доллару на 6%, в 2016 году — еще на 6,7%, обновив несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. По итогам 2017 года юань укрепился к американской валюте на 6,2%, в 2018 году — опустился на 5,1%.