Почта Банк в первом полугодии получил от ВТБ, который владеет 49,9% его акций, бессрочные субординированные кредиты на 9,4 млрд рублей, они предоставлены под 13,2% и 14% годовых, сообщает «Коммерсант» .

В марте банку был предоставлен заем на 6,9 млрд рублей с процентной ставкой 14% годовых, в июне он получил еще 2,5 млрд рублей под 13,2% годовых. Раньше банк не получал от акционеров такой поддержки.

В банке пояснили, что субординированные кредиты предоставляются для поддержания необходимой достаточности основного капитала на нужном уровне. По договоренности акционеров, а также с учетом того, что Почта России не является кредитной организацией, инструмент использует только ВТБ, отметили в пресс-службе Почта Банка. Ценообразование на бессрочный субординированный капитал «с точки зрения рисковости этого инструмента — абсолютно рыночное», заверили там.

Чистая прибыль Почта Банка за полгода составила 1,9 млрд рублей по МСФО Объем срочных вкладов вырос на 7,6% до 243,7 млрд рублей (226 млрд рублей на 1 января 2019-го).

По словам аналитиков, вечный долг — это структурно наиболее высокорисковый инструмент, стоимость капитала для компаний обычно начинается от 15—18%, однако в данном случае вложение менее рисковое. Для ВТБ вложение выгодно: это и развитие бизнеса, где он имеет большую долю, и положительное влияние на процентный доход. Почта Банку средства нужны для решения вопроса с добавочным капиталом и соблюдения норматива Н 1.2. Если средства нужны быстро и не в основной капитал, то бессрочный гибридный инструмент подходит идеально.