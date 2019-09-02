Глава Минэкономразвития Максим Орешкин оценил масштаб проблем в ведомстве, лишь став его руководителем, рассказал он в интервью ТАСС. До этого, отметил министр, со своим предшественником Алексеем Улюкаевым он близко не общался.



«С Алексеем Валентиновичем мы никогда близко не общались, пересекались исключительно по рабочим вопросам, обсуждая макроэкономические прогнозы. Масштаб проблем в Минэке я увидел, лишь оказавшись, как говорится, на хозяйстве, — рассказал Орешкин. — Главная беда министерства была в том, что серьезно вымылся кадровый потенциал. Это началось после ухода Германа Оскаровича, а движение вниз достигло крайней точки в 2016-м, при Алексее Улюкаеве».

Главную проблему ведомства Орешкин связал «с нездоровой атмосферой в коллективе».

«Сильные сотрудники либо ушли, либо потеряли мотивацию, что сказалось на эффективности Минэка. Ну и, кроме того, сформированная в эти годы негативная тенденция работы на процесс, а не на результат», — сказал министр.

По его словам, он сильно поменял команду, процесс протекал в том числе на фоне карьерного роста коллег. «Минэкономразвития еще со времен Грефа — мощный карьерный трамплин», — добавил чиновник. Он считает, что «нельзя удерживать насильно, мешать переходу людей на самостоятельную управленческую работу, иначе неправильная атмосфера гарантирована».

По мнению министра, кадры — больной вопрос на госслужбе. «Деньгами людей точно не соблазнишь. Скажем, уровень зарплат на аналогичной позиции в Центробанке в два раза выше, чем у нас, — пояснил Орешкин. — И по штатной численности сравнение не в пользу Минэка. Макроэкономический департамент министерства состоит из 40 сотрудников. В ЦБ этим занимаются два департамента, где трудятся более 100 человек. Вот и считайте: нагрузка меньше, зарплата выше».

«В такой ситуации сложно привлекать профессионалов высокого класса, они отказываются идти к нам, зато некоторые из них потом оказываются в Центробанке. Там нет столь строгих ограничений по зарплате, это не госслужба. Вольготная ситуация получается!» — пояснил Орешкин.

По его словам, Минэкономразвития может предложить только идейную мотивацию.

«Можете пообщаться с моими замами, сами убедитесь: перспективы — один из главных стимулов. Здесь получают ценный опыт, достигают более глубокого уровня понимания происходящего, которое невозможно в частном секторе, а главное — своими действиями меняют мир вокруг себя к лучшему», — резюмировал министр.

Орешкин возглавил Минэкономразвития в ноябре 2016 года. Его предшественник на этом посту, Алексей Улюкаев, в декабре 2017 года был приговорен к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн рублей. Он был признан виновным в получении 2 млн долларов в виде взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Сам Улюкаев в суде неоднократно заявлял, что стал жертвой провокации.