Россияне в настоящее время накопили около 14 млн кредитов с просрочкой более 90 дней, этот показатель вырос с начала года на 12%, сообщил РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.



«На текущий момент просроченными кредитами со сроком больше 90 дней являются порядка 13—14 миллионов ссуд, причем данный показатель постоянно увеличивается. Напомним, что три года назад лишь 10 миллионов кредитов были дефолтными, а в начале этого года — 12,5 миллиона ссуд», — сказал он.

Мехтиев связал увеличение числа безнадежных кредитов со «сложной ситуацией с реальными доходами населения, когда денег не хватает на очередной платеж». Как сообщал Росстат, реальные располагаемые доходы россиян в первом полугодии 2019 года снизились на 1,3% в годовом выражении, во II квартале спад замедлился до 0,2% с 2,5% в I квартале.

По данным ЦБ, просроченная задолженность физических лиц перед банками на текущий момент превышает 759 млрд рублей. «Однако статистика строится на основании РСБУ и не учитывает проценты и штрафы, поэтому реальная сумма долга как минимум в два раза больше», — уверен Мехтиев.

Российские власти с начала лета горячо обсуждают роль и значение потребительского кредитования в России. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в июне заявила, что высокая закредитованность населения не означает, что на рынке потребкредитования появляется «пузырь», это следствие низкого уровня жизни людей. В свою очередь, глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что российская экономика может столкнуться с рецессией в 2021 году, если рост потребкредитования продолжится существующими темпами.

Позднее Орешкин заявил, что текущая ситуация в сегменте потребительского кредитования в России приобретает черты социальной проблемы. По его словам, более 70% дохода уходит на выплату долгов у 15% российских заемщиков.