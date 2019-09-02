Статистика необходима для подготовки к парламентской сессии, посвященной защите прав граждан в этой сфере

Центробанк направил в крупнейшие российские банки обращение с просьбой предоставить до 2 сентября детальную статистику по случаям мошенничества при использовании электронных цифровых подписей (ЭЦП) за последние три года, сообщает РБК .

Регулятора интересует количество обращений клиентов банков, связанных с неправомерным использованием цифровых подписей при проведении финансовых операций, примеры нелегальной выдачи электронных подписей, типовые мошеннические схемы с выдачей и использованием подписей, а также оценка финансового ущерба от этих действий.

Сведения необходимы для подготовки к парламентским слушаниям, посвященным защите прав и законных интересов граждан при использовании электронной цифровой подписи, где, в частности, будут обсуждаться внесенные в Госдуму законопроекты с поправками, регулирующими выдачу и использование цифровых подписей.

Цифровая подпись — это инструмент, меняющий юридический статус документа. В России в электронном документообороте можно использовать три вида подписи: простую, усиленную неквалифицированную и усиленную квалифицированную.