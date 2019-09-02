Российские фондовые индексы растут в начале торгов в понедельник, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:01 мск прибавил 0,15% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 744,03 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени был в плюсе на 0,21% и равнялся 1 296,02 пункта.

В начале недели аппетит к риску на глобальных рынках не выражен, отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Он ожидает консолидации индекса Мосбиржи в верхней половине диапазона 2 700—2 750 пунктов.

«Российский фондовый рынок завершил пятничные торги ростом на 1% по индексу Мосбиржи. За последние три торговых дня индекс Мосбиржи прибавил около 100 пунктов отчасти на фоне локального улучшения настроений на глобальных рынках во второй половине прошлой недели, отчасти на фоне публикации неплохих в сравнении с ожиданиями корпоративных отчетов в ряде фишек. Сегодня ожидаем консолидации индекса Мосбиржи в верхней половине диапазона 2 700—2 750 пунктов», — комментирует эксперт.