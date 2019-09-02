Арбитражный суд Амурской области наложил арест на весь пакет акций миноритарного акционера банка «Восточный» Evison Holdings в качестве обеспечительных мер по иску банка, мажоритарным акционером которого является Finvision Артема Аветисяна, о взыскании более 9,8 млрд рублей убытков с Evison и старшего партнера инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.

Пакет Evison составляет 41,6% акций банка.

«Суд решил наложить арест на акции», — сказал судья.

Апелляция подтвердила запрет размещения допэмиссии акций банка «Восточный» Об этом говорится в материалах суда.

Как сообщил адвокат Evison Holdings Ltd. (подконтрольная Baring Vostok) Алексей Артеменко, компания будет обжаловать это решение. Также Evison не будет принимать участие в рассмотрении дела по существу.

«Любые наши действия по существу настоящего дела будут негативно восприняты в арбитражном разбирательстве, которое идет в Лондоне», — уточнил Артеменко.

Как прокомментировали порталу Банки.ру в пресс-службе банка «Восточный», получение предварительных обеспечительных мер в виде ареста имущества ответчика, причинившего значительный ущерб кредитной организации, было необходимо для предотвращения риска остаться с «пустой» офшорной компанией в лице Evison Holdings Limited в качестве ответчика, если его единственный значимый актив (акции банка «Восточный») будет продан до решения суда.



Предварительное рассмотрение иска отложено до 30 сентября.