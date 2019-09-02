Банк «Россия» ввел вклад «Бархатный сезон».

Срок депозита составляет 31, 91, 181, 271 и 367 дней. Минимальная сумма — 3 тыс. рублей. Доходность составит 5,6—6,4% годовых.

Дополнительные взносы предусмотрены для вкладов сроком 181, 271 и 367 дней не позднее 100 календарных дней до даты окончания договора.

Расходные операции невозможны. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.

Выплата процентов осуществляется в конце срока.

Кроме того, понижены ставки по следующим депозитам. «Классический» (на один, два, три, четыре года и пять лет) открывается под 4,8—6,05% (ранее — под 5,2—6,5%). Проценты выплачиваются ежемесячно или ежеквартально, а также могут капитализироваться.

Доходность «Универсального» (на 181 и 367 дней) при выплате процентов в конце срока составит 3,9—5,55% (прежде — 4,3—5,95%), а при ежемесячной выплате процентов — 3,5—5,15% годовых (до этого — 3,9—5,55%).

Минимальная сумма вкладов — 3 тыс. рублей. По ним предусмотрены дополнительные взносы.

«Надежное будущее» (от 100 тыс. рублей на 367 дней) открывается под 7,35% (вместо 7,8%), а «Инвестиционный» (от 1 млн рублей на 367 дней) — под 6,35—6,4% годовых (вместо 6,8%). Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.