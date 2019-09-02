Сургутнефтегазбанк продлил акции по потребительским кредитам. Получить кредит «Акционный» можно по следующим ставкам: до 300 тыс. на срок до одного года — под 14,5%, от одного до трех лет — под 15,5%, от трех до пяти лет — под 15,5% годовых; от 300 тыс. до 3 млн рублей на срок до одного года — под 12%, от одного до трех лет — под 13%, от трех до пяти лет — под 12% годовых. Обеспечение не требуется. Ставки действуют при наличии страхования у заемщика. В случае отказа от страховки надбавка составит 3 процентных пункта.

Кредит «Сезонный» позволит заемщикам получить от 300 тыс. до 500 тыс. рублей на срок от двух до пяти лет, при этом в первые 12 месяцев финансирования ставка устанавливается в размере 9,8% годовых, с 13-го месяца ставка будет зависеть от максимального срока кредита: 16,5% годовых, если кредит оформлен на два года; 16% годовых — от двух до трех лет; 12,5% годовых — от трех до пяти лет. Условия сохраняются при оформлении страхования, в случае его отсутствия ставка фиксируется в размере 19,5% годовых.

«Период действия программ продлен до 31 января 2020 года», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.