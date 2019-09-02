Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности Дальневосточного Банка до уровня «ruВВВ-». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruВВВ».



«Основанием для пересмотра рейтинга стало снижение качества корпоративных ссуд и, как следствие, рентабельности бизнеса. Рейтинг банка обусловлен удовлетворительными оценками рыночных позиций, корпоративного управления и качества активов, адекватным уровнем ликвидности, а также сильной позицией по запасу капитала», — поясняется в релизе.

Агентство напоминает, что Дальневосточный Банк — средний по размеру активов региональный банк, специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании физлиц, а также крупного и среднего бизнеса.

Удовлетворительная оценка рыночных позиций отражает невысокие конкурентные позиции банка на российском банковском рынке при сильных позициях в домашнем регионе, указывают аналитики. Вместе с тем отмечается значительная концентрация клиентской базы на Дальневосточном федеральном округе (около 43% кредитного портфеля юрлиц, физлиц и ИП приходится на Приморский и Хабаровский края), что, по мнению агентства, может оказать давление на его финансовый результат при ухудшении локальной конъюнктуры рынка.

При этом агентство отмечает высокую диверсификацию бизнеса банка по сегментам кредитного риска. По оценкам агентства, концентрация активов банка и его дочерних компаний на связанных с бенефициарами структурах оценивается как приемлемая с учетом наличия высококачественного обеспечения, снижающего величину принимаемых рисков.

Сильная позиция по капиталу на фоне снижения операционной эффективности. С одной стороны, отмечается высокая устойчивость капитала к обесценению активов при низком уровне концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска. С другой, на фоне ухудшения качества корпоративного портфеля наблюдается тенденция по снижению рентабельности капитала по прибыли после налогообложения и чистой процентной маржи в соответствии с РСБУ (с 8,1% до 6,9% за рассматриваемый период), что негативно сказалось на покрытии расходов на обеспечение деятельности чистыми процентными и комиссионными доходами

Качество активов и уровень корпоративного управления оцениваются как удовлетворительные, а ликвидная позиция — как адекватная.