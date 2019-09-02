Совокупное состояние богатейших россиян за первые восемь месяцев 2019 года увеличилось на 28,316 млрд долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, из россиян в него в настоящее время входят 24 человека.

Со второго места на первое поднялся один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин — его состояние увеличилось с начала года на 3,88 млрд долларов, до 23,5 млрд. На вторую строчку опустился совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, его богатство выросло на 2,85 млрд и достигло 22,3 млрд долларов. Третье место занял основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин с состоянием в 20,5 млрд (рост на 2,64 млрд долларов).

На четвертом месте остался основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием в 18,8 млрд долларов, которое увеличилось на 1,35 млрд. Пятую строчку занимает совладелец «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов, его капитал оценивается в 18,2 млрд долларов (рост на 2,13 млрд долларов).

На шестом и седьмом местах находятся Геннадий Тимченко, владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре», и Алишер Усманов («Металлоинвест», «МегаФон»). Их состояние составляет 16,7 млрд и 16,3 млрд соответственно, а рост составил 2,83 млрд и 2,1 млрд долларов.

Восьмую строчку занимает Роман Абрамович (Evraz), его состояние увеличилось на 742 млн долларов, до 14,9 млрд долларов. Далее место делят бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко и основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг с состоянием в 13,8 млрд долларов у каждого. После них следует акционер консорциума «Альфа-Групп» Михаил Фридман с состоянием в 13,6 млрд долларов, рост показателя составил 1,03 млрд долларов.

