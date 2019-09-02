В правительстве решили отказаться от одного из крупнейших экономических форумов — в Красноярске, который проводился более 15 лет подряд, сообщает РБК .

Письмо с таким предложением написал руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко. Он предлагает вместо Красноярского экономического форума проводить форум национальных проектов в разных регионах. Эту информацию РБК подтвердил представитель премьера Олег Осипов.

«Такое письмо действительно было, и Дмитрий Медведев согласился с предложением», — заявил изданию Осипов. По его словам, предполагается, что первый форум нацпроектов пройдет в Казани в апреле 2020 года, а следующий, в 2021-м, — в Нижнем Новгороде. Форум будет проходить раз в год, оргкомитет возглавит Чуйченко, добавил собеседник издания.