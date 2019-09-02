Сбербанк 2 сентября 2019 года начал продажи облигаций федерального займа нового формата для населения. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Приобрести ОФЗ-н можно в отделениях «Сбербанк Премьер». В ближайшее время эта возможность появится и в мобильном приложении «Сбербанк Инвестор».

Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. рублей. Дата начала размещения облигаций — 2 сентября 2019 года, окончания — 25 февраля 2020 года. Дата погашения облигаций — 31 августа 2022 года.

Купонная ставка: по первому купону составит 6,5% годовых, по второму купону — 7% годовых, по третьему — 7,05%, по четвертому — 7,1%, по пятому — 7,25%, по шестому купону — 7,35% годовых.

Также о старте продаж ОФЗ-н сообщал ранее ВТБ.