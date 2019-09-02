Глава МВД Владимир Колокольцев поручил руководителю следственного департамента провести проверку в отношении следователей, занимающихся расследованием уголовного дела о хищении денег у вкладчиков банка «Замоскворецкий». Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев дал поручение заместителю министра — начальнику следственного департамента МВД России генерал-лейтенанту юстиции Александру Романову о проведении служебной проверки в отношении должностных лиц, осуществлявших расследование уголовного дела по факту хищения денежных средств у вкладчиков банка «Замоскворецкий». В ходе проверки будут всесторонне изучены все имеющиеся материалы, в том числе публикации в средствах массовой информации. В случае установления вины сотрудников они будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством», — сказала она.