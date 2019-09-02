Некоторые банки с 1 сентября 2019 года внесли изменения по картам в части бонусных программ, кешбэка, стоимости обслуживания и процента на остаток. Разберемся, что изменилось.

Кешбэк и бонусные программы

«Ренессанс Кредит» в сентябре начислит баллы в размере 5% в категории «Одежда и обувь» (вместо категории «Книги, канцелярия, видеоигры») по кредитной карте. Как и прежде, начисляется 1% за любые безналичные покупки. Потратить бонусы можно будет в категории «Развлечения» (ранее — «Товары для дома») по курсу 1 рубль — 1 бонус. Также накопленные бонусы можно использовать для оплаты услуг ЖКХ и мобильной связи в интернет- и мобильном банке, но уже по курсу 1 рубль — 2 бонуса.

Банк «Союз» с сентября будет начислять баллы в категории «Цветы» (ранее по категории «Книги и сувениры») по картам: «Мой бонус» в размере 8%, «Премиальная» — 10%. Количество бонусных баллов, начисляемых за одну операцию, не может превышать 3 000 баллов.

Банк «Кубань Кредит» в сентябре будет начислять кешбэк в категории «Дом» (ранее «Авто») по картам: «Дебетовая Infinite» до 10%, «Мир Премиальная» до 7%, «Мой сезон» до 5%. Максимальная сумма возврата — 3 тыс. рублей в месяц, по Visa Infinite — 5 тыс. рублей в месяц.

Фора-Банк по дебетовым и кредитным картам «Все включено», «Все включено Gold промо», «Все включено Platinum промо», «Премиальная» предлагает повышенный кешбэк 7% по «платиновым» картам и 5% по «золотым» в категории «Развлечения». Максимальная сумма вознаграждения при покупках в данных категориях составит 2 тыс. рублей в месяц.

Всероссийский Банк Развития Регионов с сентября внес изменения в программу лояльности по картам «Вокруг света». Теперь по карте World начисляется до 3,85 балла от суммы покупок, а по World Black Edition — до 6 баллов и 1 000 приветственных (начисляются при первой покупке на сумму не менее 3 000 рублей). Кроме того, по картам начисляются удвоенные баллы в день рождения.

СДМ-Банк в рамках программы лояльности «Копить-Купить» по дебетовым картам с 1 сентября 2019 года начисляет кешбэк в размере 5% в категориях «Такси», «Книги», «Развлечения» (ранее — «Зоотовары», «Транспорт», «Рестораны»), 10% — «Кино» (ранее — «Химчистки»). Как и прежде, 15% от суммы покупок начисляются в категории «Музеи» и 0,5% от суммы покупок в иных категориях. Максимальная сумма возврата — 2 000 рублей, 35 долларов, 30 евро в месяц.

Процент на остаток

Банк «Хлынов» по карте «Моя пенсия Мир Привилегия» снижает проценты, начисляемые на остаток, до 4,5% годовых (ранее — 5,5% годовых). Проценты начисляются на остаток до 200 000 рублей включительно.

Тинькофф Банк по акции до конца года (до 31 декабря 2019 года) при оформлении дебетовой карты Tinkoff Black начисляет на остаток до 300 000 рублей 10% годовых.

Стоимость обслуживания

Всероссийский Банк Развития Регионов изменил стоимость обслуживание карт «Вокруг света» и «Каникулы» в категории World. Теперь стоимость обслуживание составляет 2 000 рублей (ранее в первый год стоимость составляла 1 000 рублей, далее — 2 000 рублей).