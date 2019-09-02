Пекин инициировал разбирательство в ВТО в связи с введением с 1 сентября новых пошлин на экспорт китайских товаров в США. Об этом сообщает пресс-служба Министерства коммерции Китая.

«1 сентября Соединенные Штаты официально ввели пошлины в 15% в отношении китайского экспорта в размере 300 миллиардов долларов США. Мы инициировали разбирательство в рамках механизма разрешения споров ВТО», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Китай выступает решительно против мер Соединенных Штатов по ограничению китайского экспорта. Власти КНР пообещали защищать «свои законные права и интересы, а также решительно защищать многостороннюю торговую систему и порядок международной торговли».

Ранее США документально утвердили повышение пошлины на китайские товары общей стоимостью 300 млрд долларов с 10% до 15%. Соответствующий документ опубликован на сайте Федерального реестра США.