Полисы страховой компании «Ренессанс Жизнь» теперь можно оплатить в пунктах платежной системы Contact, говорится в релизе страховщика.

«Клиенты ООО «СК «Ренессанс Жизнь» смогут оплатить полис в наиболее удобном пункте на территории Российской Федерации и стран ближнего зарубежья, например в шаговой доступности от дома или работы», — отмечается в сообщении.

Для оплаты договора страхования в СК «Ренессанс Жизнь» в пункте Contact при себе нужно иметь паспорт и номер договора страхования. Средства зачисляются в течение одного рабочего дня.