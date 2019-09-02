Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи подрос на 1,2% и составил 2 773,01 пункта. Индекс РТС поднялся на 1,23% до отметки 1 309,22.

Бумаги Сбербанка подорожали на 1,11%, «Газпрома» — на 0,65%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,78%, «АЛРОСы» — на 0,12%, Московской биржи — на 0,02%.



«Российский фондовый рынок встретил первый день деловой осени искрометным оптимизмом. Индекс Мосбиржи поднялся к 2 773 пунктам и завтра вполне может, в случае сохранения внешнего фона стабильным, нацелиться на 2 785 пунктов. Индекс РТС вырос до 1 309 пунктов, во вторник новая «бычья» цель может располагаться около 1 315 пунктов», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

