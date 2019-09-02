Рубль завершил основную валютную сессию понедельника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск опустился на 1 копейку к предыдущему закрытию и составил 66,79 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 17,8 тыс. сделок на сумму порядка 1,3 млрд долларов, диапазон котировок составил 66,56—66,82 рубля за доллар.

Курс евро 19:00 мск составил 73,23 рубля и опустился на 12 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 5,5 тыс. сделок примерно на 290 млн евро по курсам от 73,07 до 73,37 рубля за евро.

«Рубль сегодня сохранился в плюсе в парах с иностранными валютами после того, как инвестиционный мир изрядно раскачало на качелях волатильности. Доллар США к вечеру консолидируется около 66,62 рубля, на завтра краткосрочный диапазон торгов составляет 66,5—66,85 рубля. Евро постоянно и постепенно сползает вниз и завтра продолжит держать курс на 73 рубля», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.