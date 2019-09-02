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• То, что сделано в макроэкономике России за последние пять лет, «точно попадет в учебники», уверен глава Минэкономразвития Максим Орешкин. «За последние пять лет мы провели много реформ: ввели инфляционное таргетирование, новое бюджетное правило, большую программу бюджетной консолидации, перешли к плавающему валютному курсу…» — напомнил он в интервью ТАСС. Также министр заявил, что даже при цене на нефть 40 долларов за баррель российская экономика не будет испытывать серьезного давления, и рассказал, что оценил масштаб проблем в Минэкономразвития, лишь став его руководителем.

• Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат. Сейчас выходящие на пенсию граждане получают пенсионные накопления единовременно, если рассчитанная для них накопительная пенсия меньше 5% от суммы общей пенсии. Если сумма выше 5%, то человеку назначается накопительная пенсия. Чтобы такая пенсия была назначена, необходимо иметь около 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, отмечают эксперты. Пенсионный фонд предлагает назначать накопительную пенсию лишь тем пенсионерам, у кого она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера — 8 846 рублей (20% от этой суммы — 1 770 рублей). В ПФР считают целесообразным выплачивать накопительную пенсию единовременно, поскольку сумма выплат небольшая.

• ЦБ обратился в крупнейшие банки РФ с просьбой предоставить детальную статистику по случаям мошенничества при использовании электронных цифровых подписей за последние три года. Регулятор интересует количество обращений, связанных с неправомерным использованием цифровых подписей при проведении финансовых операций, примеры нелегальной выдачи электронных подписей, типовые мошеннические схемы с выдачей и использованием подписей, а также оценка финансового ущерба от этих действий. Сведения необходимы для подготовки к парламентским слушаниям, посвященным защите прав и законных интересов граждан при использовании электронной цифровой подписи.

• Центробанк предлагает освободить Российский союз автостраховщиков (РСА) от функций куратора техосмотра автомобилей. Регулятор опасается, что «отсутствие фактических и финансовых возможностей у РСА может привести к дестабилизации рынка техосмотра и, как следствие, к дестабилизации рынка ОСАГО». Функции РСА в сфере техосмотра предлагается передать правительству. В настоящее время эти предложения Банка России обсуждаются с заинтересованными ведомствами.