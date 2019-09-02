Банк «Открытие» предложил держателям карты Opencard повышенную ставку по счету «Моя копилка» в 7% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитных организаций.

Предложение действительно для клиентов, активировавших полученную в банке карту в период с 1 августа по 30 сентября 2019 года включительно.

Ставка будет действовать на остаток от 10 000 рублей в период с 1 сентября по 31 октября 2019 года. Предложение распространяется на счета, открытые в сентябре в любом офисе банка «Открытие» на территории всей страны.