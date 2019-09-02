Центральный банк России установил уровни минимальных кредитных рейтингов для банков, в которых участники рынка ценных бумаг могут хранить активы для целей оценки размера собственных средств и при получении лицензий на осуществление профессиональной деятельности. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

Для российских банков рейтинг должен быть на уровне «BBB+(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО) либо «ruВВВ+» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА».

Для иностранных банков требуется рейтинг на уровне «В1» по международной рейтинговой шкале Moody's Investors Service либо «В+» по международной рейтинговой шкале S&P Global Ratings, либо «В+» по международной рейтинговой шкале Fitch Ratings.