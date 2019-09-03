Компания Google еще не выплатила назначенный Роскомнадзором штраф в 700 тыс. рублей, сообщил журналистам глава ведомства Александр Жаров.

В июле Роскомнадзор сообщил, что назначил Google штраф в размере 700 тыс. рублей, поскольку компания выборочно фильтрует поисковую выдачу — более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске.

«Нет, еще не истекли регламентные сроки. Срок выплаты штрафа истекает 30 сентября. Думаю, компания, как и любая другая, будет в последний момент платить этот штраф», — сказал Жаров журналистам на полях Восточного экономического форума, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, Google еще не увеличила степень фильтрации трафика. «Все колеблется в тех же параметрах, около 70% сайтов из единого реестра запрещенной информации удаляют. Где-то одна и та же цифра», — сказал Жаров.