Тинькофф Банк предлагает посетителям Банки.ру оформить дебетовую карту Tinkoff Black на специальных условиях. Для этого нужно оформить заявку на сайте.

Спецпредложение действует с 1 по 30 сентября 2019 года. По карте, оформленной на Банки.ру, предлагается повышенный процент на остаток — до 10%, бесплатное обслуживание в течение трех месяцев, кешбэк по отдельным категориям до 5% и до 30% — по специальным предложениям.

«При оформлении через Банки.ру плата за обслуживание карты не взимается в первые три месяца. В дальнейшем обслуживание будет бесплатным при поддержании неснижаемого остатка на карте не менее 30 тысяч рублей, при оформлении кредита наличными или другого кредита, выданного на карточный счет, или при наличии на вкладах не менее 50 тысяч рублей», — прокомментировала эксперт отдела анализа банковских услуг Банки.ру Ольга Станчак.

Клиентам предоставляется возможность бесконтактной оплаты покупок (PayPass), подключения к Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay и снятия наличных без комиссии до 100 тыс. рублей за расчетный период при сумме операции снятия от 3 тыс. рублей в банкоматах сторонних банков. Безопасность онлайн-платежей обеспечивает технология 3D-Secure.

Карту можно сделать мультивалютной. Переключить карту на нужный валютный счет можно в личном кабинете, в мобильном приложении или через службу поддержки.