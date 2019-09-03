Сбербанк реструктурирует кредиты малым предпринимателям и населению, пострадавшим от паводка в Иркутской области, говорится в релизе финучреждения об итогах поездки главы банка Германа Грефа в Тулун.



«Мы приняли решение, что реструктурируем кредиты пострадавшим малым предприятиям, предпринимателям и пострадавшим людям с переносом платежей на год и с прощением процентных платежей, которые накопятся за этот год», — заявил Греф.



На данный момент в банк поступило 488 заявлений граждан на урегулирование задолженности по кредитным продуктам на общую сумму 195,2 млн рублей. «Из них по 346 заявлениям клиентов принято положительное решение на сумму 129,7 миллиона рублей. Часть заявлений — еще на рассмотрении. Решение принимается индивидуально по каждому клиенту — с учетом конкретной ситуации клиента и размера ущерба», — уточняется в сообщении.

Владимир Путин раскритиковал Сбербанк Президент РФ сказал, что банк «не очень-то откликается» на просьбы по вопросам реструктуризации кредитов.

В Сбербанке отметили, что кредитная организация более двух месяцев обеспечивает клиентам, которые пострадали от наводнений, особый порядок урегулирования кредитной задолженности: реструктуризацию задолженности по упрощенному режиму, на основании минимума документов — отсрочка платежей на один год, отмена неустоек. Применяется снижение процентной ставки по кредитам, пояснили в Сбербанке. «Кроме того, действует особый порядок работы с семьями погибших, задолженность которых перед банком будет прощена. С момента введения чрезвычайной ситуации и до настоящего времени работает выделенная телефонная горячая линия для заемщиков банка», — заключили в Сбербанке.

Ранее президент РФ Владимир Путин раскритиковал Сбербанк за нежелание откликнуться на просьбы жителей, пострадавших от паводков в Иркутской области, по реструктуризации долгов.