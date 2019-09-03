За неполные шесть месяцев 2019 года объем розничного портфеля банков и микрофинансовых организаций (МФО) вырос почти на 6%, что сопоставимо с ростом в предыдущие два года. Это привело к увеличению уровня рисков как по отдельным игрокам, так и по системе в целом, говорится в пресс-релизе бюро кредитных историй «Эквифакс».



В последнее время, отмечает БКИ, много говорится о росте долговой нагрузки населения вследствие бума розничного кредитования. Банки активно предлагают получить кредит на льготных условиях для своих проверенных клиентов. В результате этого объем розничного портфеля банков и МФО растет по 15—20% в год. По итогам года, если ничего не изменится в макрорегулировании, рост кредитного портфеля будет как минимум сопоставим с ростом в предыдущие годы, прогнозируют аналитики.



«Действия регулятора по запуску расчета долговой нагрузки с осени 2019 года могут несколько охладить темп роста розничного кредитования, хотя на общие темпы роста кредитных портфелей в 2019 году эта норма уже вряд ли повлияет. Тем временем долговая нагрузка на заемщиков увеличивается в течение нескольких последних лет по необеспеченным кредитам (потребительские и POS-кредиты)», — замечают эксперты.



Выбивается из общей тенденции роста только ипотечное кредитование, по которому был отмечен резкий рост долговой нагрузки в 2014 году. Связан такой рост был с резким изменением курса национальной валюты, что привело к росту рублевого эквивалента платежей по ипотечным кредитам, номинированным в иностранной валюте.

Что касается потребительских кредитов, то рост долговой нагрузки по ним с 2013 года увеличился на треть: с 16,8 тыс. рублей в 2013 году до 22,3 тыс. рублей за первые месяцы 2019 года. В БКИ отмечают, что по этому виду кредитов в 2014—2015 годах был период спада величины долговой нагрузки, что было связано с кризисными явлениями в экономике в тот период. Снижение было незначительным, до 5% по сравнению с 2013 годом, но банки корректно отреагировали на макроэкономическую ситуацию, модернизировав свои кредитные политики.

«Все это не могло не привести к росту уровня рисков как по отдельным игрокам, так и по системе в целом. В настоящее время отмечается рост ранних индикаторов просроченной задолженности. Так, если летом — в начале осени 2018 года отмечался минимальный уровень возникновения просроченной задолженности более 30 дней — 0,8%, то с конца осени отмечается устойчивый рост этого показателя, который к настоящему времени увеличился практически вдвое до 1,5%. Такие уровни уже сопоставимы с показателями предкризисных месяцев 2014 года, после которых показатель превысил 2%. По отдельным игрокам отмечаются еще более высокие показатели возникновения ранней просроченной задолженности — до 3—4%», — отмечают эксперты.



Подобные уровни ранних индикаторов риска, оговариваются аналитики, безусловно, отмечаются не по всем видам кредитов, а исключительно по наиболее рисковым, в первую очередь по кредитным картам. По прогнозу экспертов, перенося показатели 2014 года на текущий момент времени, можно ожидать рост уровня риска и по иным необеспеченным программам кредитования.

«В связи с этим можно предположить, что в ближайшее время банковская система может столкнуться с необходимостью проведения массовой реструктуризации кредитов и кредитных карт для снижения волны дефолтов по существующим кредитам, и все-таки мы ждем некоторого снижения объемов выдачи новых кредитов», — резюмируют эксперты.