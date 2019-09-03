Долг актрисы Анастасии Заворотнюк в размере 1,6 млн рублей полностью оплачен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Москве.

«В настоящее время в структурных подразделениях УФССП России по Москве отсутствуют исполнительные производства в отношении Заворотнюк Анастасии Юрьевны. В рамках ранее возбужденных исполнительных производств задолженность оплачена в полном объеме», — сообщили в УФССП.

В понедельник Никулинский суд Москвы сообщил, что приставы отказались от требования временно лишить Заворотнюк права выезда за пределы РФ за долги, однако не уточнили, с чем связан отказ от иска.

Как ранее отмечалось в базе данных исполнительных производств на сайте столичного УФССП, Заворотнюк должна была уплатить 1,6 млн рублей.