Конференция Admitad Expert пройдет 20 сентября в Центре международной торговли в Москве. В ней примут участие более 800 профессионалов в партнерском маркетинге и онлайн-продажах из числа крупнейших рекламодателей, агентств и веб-мастеров Рунета. Среди участников: банк «Точка», X5 Retail Group, «Яндекс.Маркет», Joom, Skyeng, Grow Food и другие.

Отдельный трек мероприятия будет посвящен финансовым продуктам — о том, как продвигать финансовые продукты онлайн или зарабатывать на их рекламе.

Среди подтвержденных тем:

Adult-трафик: кейс банка «Точка» на Pornhub.

Страны для развития микрофинансовых организаций.

Финансовые вертикали в арбитраже. Тенденции-2019.

TikTok как новый перфоманс-инструмент для привлечения целевых пользователей.

Больше информации о темах выступлений и спикерах доступно на сайте Admitad Expert. В программе мероприятия — доклады по онлайн-продвижению в сегментах e-commerce, mobile, travel и online services.

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