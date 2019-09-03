Мосгорсуд во вторник оставил в СИЗО бизнесмена Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате нескольких миллионов долларов из средств банка «Кредит Экспресс», сообщили РИА Новости в суде.

«Мосгорсуд оставил без изменения постановление о продлении срока содержания под стражей», — сказал собеседник агентства.

Таким образом, Бойко-Великий останется в СИЗО до 19 ноября.

По версии следствия, в 2013—2018 годах Бойко-Великий как владелец 10% уставного капитала банка «Кредит Экспресс» вместе с директором учреждения Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками «похитили средства банка в размере свыше 180 млн рублей и 929 тыс. долларов». Фигуранты составляли подложные документы о якобы полученных кредитах, а также похищали деньги клиентов, считает СК РФ. Установлен уже 31 факт хищений, следователи проверяют и другие подозрительные операции.

Из-за системных хищений «Кредит Экспресс» лишился лицензии, убытки вкладчикам пришлось возмещать государственному Агентству по страхованию вкладов. Уголовное дело возбудили именно по его заявлению как потерпевшей стороны.



Бойко-Великий виновным себя не признает.