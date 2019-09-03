В 2018 году более половины взрослого населения России (55,2%) пользовалось дистанционным доступом к банковским счетам, а в 2017 году доля таких граждан составляла 45,1%. Таким образом, отмечается устойчивый рост использования населением дистанционных каналов доступа к финансовым услугам и безналичным расчетам, свидетельствуют результаты очередного замера индикаторов финансовой доступности, проведенного регулятором.



О готовности начать регулярно пользоваться дистанционным доступом к финансовым услугам (при наличии такой возможности), как и в ходе прошлого замера, сообщили 42,8% взрослого населения из числа тех респондентов, которые не используют дистанционное обслуживание постоянно. При этом с 35,9% до 54,7% увеличилась доля населения, имеющего возможность мгновенно (в течение 15 минут) совершить перевод денежных средств с помощью мобильного телефона или с использованием спутниковой связи. На 8,2 п. п. (до 55,6%) выросла доля безналичных платежей (в том числе с использованием платежных карт) за товары (работы, услуги) в совокупном объеме розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению. Количество действующих банков, оказывающих услуги по открытию второго и последующих счетов без явки клиента в офис, увеличилось за 2018 год с 78 до 105.

При этом в 2018 году отмечено сокращение количества подразделений действующих кредитных организаций (с 35 494 до 31 752 единиц). И если в предыдущие годы снижение данного показателя происходило из года в год все меньшими темпами (11,9% в 2015 году, 8,7% в 2016-м и 3,4% в 2017 году), то в 2018 году темп снижения усилился и составил 10,5%. Тенденция к сокращению традиционных форматов банковских подразделений соответствует общемировой практике и связана в первую очередь с развитием современных дистанционных способов обслуживания клиентов.

При анализе качества обслуживания в финансовых организациях в исследовании отмечается рост на 8,2 п. п. (с 65% до 73,2%) доли взрослого населения, считающего, что при оформлении кредита/займа за последние 12 месяцев им была предоставлена достоверная, понятная и достаточная информация о продукте.

