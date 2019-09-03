В 2018 году на 10,5% (с 849 млрд до 760 млрд рублей) снизилась просроченная задолженность физических лиц перед кредитными организациями по сравнению с предыдущим годом. Такие данные Банк России представил после очередного замера индикаторов финансовой доступности.

По данным исследования, 2018 году на 1,3 п. п. (с 26,8% до 28,1%) увеличилась доля взрослого населения, имеющего активные кредиты, займы в кредитных или некредитных финансовых организациях (НФО), при темпе прироста задолженности по основному долгу в указанных типах организаций 22,5% (с 12 трлн 342 млрд до 15 трлн 114 млрд рублей).

«Уровень задолженности населения по основному долгу по кредитам, займам в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях требует дополнительного наблюдения на предмет возможного возникновения ситуации закредитованности населения, в том числе с учетом невысоких прогнозов в отношении его реальных располагаемых денежных доходов», — говорится в материалах Центробанка.

Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития России, рост реальных располагаемых доходов населения в 2019 году составит 1%, но, чтобы этот прогноз был достигнут, во втором полугодии должен произойти резкий рост реальных доходов на фоне их наблюдаемого снижения в первом полугодии.

Российские власти с начала лета горячо обсуждают роль и значение потребительского кредитования в России. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в июне заявила, что высокая закредитованность населения не означает, что на рынке потребкредитования появляется «пузырь», это следствие низкого уровня жизни людей. В свою очередь глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что российская экономика может столкнуться с рецессией в 2021 году, если рост потребкредитования продолжится существующими темпами.

Позднее Орешкин заявил, что текущая ситуация в сегменте потребительского кредитования в России приобретает черты социальной проблемы. По его словам, более 70% дохода уходит на выплату долгов у 15% российских заемщиков.