Аргентинский биржевой индекс Merval во вторник упал на 12,6% до 22 895,3 пункта. В понедельник индекс закрылся на отметке 26 195,41 пункта после роста на 5%.

Больше всего в цене потеряли ценные бумаги энергетических компаний и банков.

Курс аргентинской валюты остается стабильным. По данным на 11:30 (17:30 мск), крупнейший государственный банк Аргентины Banco Nacion («Банко насьон») оценивал доллар в 57 песо.

В воскресенье в «Официальном бюллетене Аргентинской Республики» был опубликован президентский указ, предусматривающий введение ограничений на покупку долларов из-за падающего курса национальной валюты. Согласно документу, компании-экспортеры должны будут запрашивать разрешение Центрального банка Аргентины для покупки долларов и их перевода за рубеж. Для физических лиц установлен месячный лимит на покупку в 10 тыс. долларов.

Экономическая ситуация в Аргентине обострилась после прошедших 11 августа праймериз, на которых победил оппозиционный левоцентристский кандидат в президенты Альберто Фернандес. После оглашения результатов волеизъявления народа курс песо по отношению к доллару резко упал, а Merval обвалился на 38%.