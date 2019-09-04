ВТБ ожидает, что по итогам 2019 года объем кредитования физических лиц в целом по рынку вырастет на 20%, тогда как в конце прошлого года банк ожидал увеличения этого показателя на 13—14%. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме зампредседателя ВТБ Анатолий Печатников.

«В октябре-ноябре прошлого года, когда мы утверждали бизнес-план текущего года, мы оценивали темпы прироста рынка кредитования на 2019 год в пределах 13—14%. Летом банк повысил эти прогнозы, так как только по итогам первого полугодия рынок вырос почти на 10%. Поэтому в настоящее время мы оцениваем, что динамика кредитования физических лиц по итогам этого года превысит 20%», — сказал он.

ВТБ планирует расти выше рынка и к концу года рассчитывает нарастить объем кредитного портфеля на 22%, до 3,4 трлн рублей, добавил Печатников. По его словам, основными драйверами роста во втором полугодии будут ипотека и необеспеченное кредитование — они прирастут примерно на 20%.

Зампред ВТБ также сказал, что не видит в росте ипотеки угроз и оснований для введения ограничений для этого бизнеса банков.