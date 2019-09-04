Вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Минкомсвязи, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и ФСБ, операторам связи и экспертным сообществам до 15 января 2020 года подготовить предложения по нормативной базе для легализации в России технологии виртуальных сим-карт eSIM, сообщает «Коммерсант».
Поручение Акимова основывается на докладе, подготовленном Институтом исследований Интернета (ИИИ), в котором отмечалось, что технология eSIM в текущей конфигурации может угрожать безопасности тайны связи для российских абонентов.
Также необходимо обязательное размещение на территории страны серверов для платформ загрузки профиля eSIM.
Чтобы обеспечить безопасность, авторы доклада предложили обязать производителей устройств с eSIM, среди которых Apple и Google, а также владельцев платформ для удаленной идентификации абонентов размещать в России серверы для абонентских профилей и криптографических ключей.
По мнению операторов, внедрение eSIM в России проблематично без решения организационных, правовых и технических проблем, а также вопросов безопасности. Также необходимо законодательно проработать вопрос дистанционного заключения договора с абонентами, определить правила смены профиля в рамках процедуры переноса номера и обеспечить ввоз сертифицированных устройств с eSIM в Россию.