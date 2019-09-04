Заемщики могут получить возможность выкупать у банка свой долг с дисконтом, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. По его словам, министерство озабочено ростом закредитованности населения.

«Министерство озабочено ростом закредитованности населения, доходы населения растут значительно скромнее. В связи с этим мы разрабатываем ряд мер по ограничению закредитованности физлиц, в том числе потребкредитования. Но параллельно с этим мы разрабатываем механизмы, наоборот, в поддержку людей, попавших в сложные жизненную ситуацию и финансовое состояние. Как идея, чтобы сподвигнуть банки легче идти на реструктуризацию и помогать попавшим в сложную ситуацию людям, — возможность ими выкупа своего долга с дисконтом», — сказал он.

По словам Торосова, соответствующая идея не является законопроектом и на данном этапе еще не оформлена.

«Там будет куча отлагательных условий, и, естественно, мы будем это согласовывать с банками, с экспертами. Это не должно быть лазейкой для недобросовестных заемщиков уйти и перестать платить по долгам, чтобы потом с минимальным дисконтом выкупить, — такой идеи нет, то есть это будет только в рамках реструктуризации сложных жизненных ситуаций. Если мы найдем такой компромисс, что это не будет лазейкой для недобросовестных заемщиков, то тогда мы подготовим законопроект, его опубличим на общественных слушаниях и после этого только внесем. Сейчас это только как идея подумать», — отметил замминистра.

Ранее газета «Коммерсант» сообщала о том, что Минэкономразвития разрабатывает поправки в закон о взыскании долгов физлиц, которые обяжут кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику. В среднем долги физлиц перепродаются за 2,8% от их размера.