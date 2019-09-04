Министерство финансов РФ в период с 6 сентября по 4 октября 2019 года закупит валюту на сумму 187,1 млрд рублей, следует из материалов на сайте ведомства.



Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 8,9 млрд рублей.

«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в сентябре 2019 года в размере 193,4 млрд рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам августа 2019 года составило 6,3 млрд рублей», — отмечается в сообщении.

Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет 187,1 млрд рублей. Это на 59,1 млрд рублей меньше, чем месяцем ранее: с 7 августа по 5 сентября Минфин направил на закупку валюты 246,2 млрд рублей.

Банк России снял мораторий на закупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила 15 января. С 1 февраля регулятор начал докупать валюту, чтобы провести те сделки, которые не состоялись во время действия моратория.