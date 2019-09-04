«Росгосстрах» по итогам 2019 года получит около 6 млрд рублей чистой прибыли, что значительно больше плана. Об этом в интервью ТАСС в рамках ВЭФ-2019 сообщил глава банка «Открытие» (материнский банк «Росгосстраха») Михаил Задорнов.

«В прошлом году «Росгосстрах» заработал шесть с небольшим миллиардов рублей чистой прибыли. По итогам первых семи месяцев (пока российские стандарты отчетности мы видим) «Росгосстрах» в этом году не меньше заработал. Хотя план (на 2019 год) меньше, но, наверное, также около шести миллиардов рублей будет чистой прибыли», — сказал он.

В феврале в руководстве компании говорили, что прибыль «Росгосстраха» ожидается на уровне 3,5 млрд рублей. Прибыль «Росгосстраха» по РСБУ за первое полугодие 2019 года выросла на 59,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,837 млрд рублей. В планах «Росгосстраха» — достичь прибыли 14,1 млрд рублей к 2021 году.

Задорнов подтвердил, что в 2020 году «Росгосстрах» выплатит дивиденды, но не уточнил их размер. По его словам, стратегия компании до 2021 года не меняется с приходом новой команды топ-менеджмента. В их задачу входит реализация стратегии: в частности, ориентир по чистой прибыли на 2020 год сохраняется на уровне 10 млрд рублей.

«У новой команды абсолютно те задачи, которые были поставлены в стратегию «Росгосстраха». То есть существенный рост сборов. Уже в 2020 году мы предполагали, и сохраняем эти ориентиры, около 10 миллиардов рублей чистой прибыли. То есть (ключевые задачи нового менеджмента) — рост бизнеса и его прибыльность», — сказал Задорнов. Он уточнил, что сборы «Росгосстраха» за семь месяцев 2019 года на 20% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

В конце июля 2019 года в «Росгосстрахе» сменился генеральный директор — вместо Николауса Фрая компанию возглавил бывший глава «ВТБ Страхования» Геннадий Гальперин. Бывшие топ-менеджеры «ВТБ Страхования» вошли в правление компании.

«Ник Фрай и предыдущее правление «Росгосстраха» сделали очень большую работу по выводу компании из кризиса, по нормализации портфеля ОСАГО и запустили уже существенный рост сборов. Ник во многом и привлекался в компанию, чувствовал себя как антикризисный менеджер. Сейчас задача — выстраивание процессов и рост объемов бизнеса. Просто это требует достаточно серьезной отдачи сил и концентрации. Кто-то из команды честно сказал, что не готов работать в новой роли уже серьезного наращивания бизнеса. Это решение просто лидеров из «Росгосстраха», — прокомментировал Задорнов смену команды.