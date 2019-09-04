Группа «Открытие» при заинтересованности инвесторов готова приватизировать «Росгосстрах», но не видит большого смысла в приватизации НПФ, заявил в интервью агентству «Прайм» глава группы Михаил Задорнов.



«НПФ вряд ли имеет смысл приватизировать, а по «Росгосстраху» — если у кого-то из инвесторов будет интерес, мы с удовольствием рассмотрим предложение по приватизации пакета», — сказал он в кулуарах Восточного экономического форума.

Задорнов в июне сообщил, что пакет в 15—20% акций банка «ФК Открытие» готовится к продаже в 2021 году, идет работа с инвестбанками и потенциальными инвесторами, при этом в перспективе возможна и полная приватизация кредитной организации.