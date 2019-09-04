Платежная дисциплина российских заемщиков может снизиться, если они получат возможность выкупать у банка свой долг с дисконтом, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в рамках ВЭФ.

«Это, скорее всего, приведет к тому, что банки откажутся от помощи коллекторов и будут взимать средства сами, что приведет к удорожанию стоимости этого процесса. Очень важно, чтобы не получилось, что под это дело хорошие заемщики начали пытаться уйти (от выплаты кредита) за 2%», — сказал он, подчеркнув, что нельзя решать различные проблемы за счет административных мер, таких как списание долгов и т. д.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин предложил проработать идею выкупа физлицами собственного долга у банков с дисконтом. По мнению министра, такой механизм может применяться для тяжелых ситуаций у заемщиков. Орешкин не раз высказывал озабоченность относительно закредитованности населения и заявлял, что российские банки должны нести ответственность за уровень закредитованности граждан.



Газета «Коммерсант» сообщала о том, что Минэкономразвития разрабатывает поправки в закон о взыскании долгов физлиц, которые обяжут кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику. В среднем долги физлиц перепродаются за 2,8% от их размера.

