Президент РФ Владимир Путин обратил внимание главы «Аэрофлота» Виталия Савельева, что рост цен на авиабилеты в России в этом году опережает инфляцию. Критическую ремарку на эту тему глава государства сделал перед тем, как начать свое выступление на заседании президиума Госсовета.



«Больше инфляции — 7% рост!» — обратился Путин к гендиректору «Аэрофлота».

Ранее начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова в ходе Восточного экономического форума сообщила журналистам, что стоимость авиабилетов в первом полугодии 2019 года выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщалось, Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) прогнозирует рост цен на авиабилеты по итогам 2019 года на 9—10%. Поднять цены в указанных пределах компании заставят объективные факторы, в частности подорожание авиакеросина. Авиатопливо — одна из самых затратных статей перевозчиков и составляет порядка трети стоимости билета.

