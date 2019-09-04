Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банку «Акцепт» на уровне «ruBBB+». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, следует из релиза агентства.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен невысокой оценкой рыночных позиций при удовлетворительном качестве активов, консервативной оценкой корпоративного управления, сильной ликвидной позицией, а также адекватной оценкой достаточности капитала», — говорится в сообщении.

По данным аналитиков, основу активов банка составляет его кредитный портфель (58% валовых активов на 1 июля 2019 года), который представлен преимущественно ссудами, выданными корпоративным клиентам (66% ссудного портфеля на 1 июля 2019-го).

Эксперты отмечают высокий запас балансовой ликвидности банка «Акцепт» (за период с 1 июля 2018 года по 1 июля 2019-го среднее отношение высоколиквидных активов к привлеченным средствам составило 16%, ликвидных — 51%).