Банк «Таврический» запустил сервис бесконтактной оплаты Samsung Pay для карт Visa и Mastercard, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Сервис доступен для владельцев смартфонов серии Samsung Galaxy и Gear S3.

Чтобы оплатить покупку, нужно провести по экрану гаджета снизу вверх, чтобы выбрать карту, подтвердить оплату по отпечатку пальца, радужке глаз или ПИН-коду приложения и поднести смартфон к терминалу для оплаты.

Samsung Pay также позволяет оплачивать покупки на веб-страницах и в мобильных приложениях интернет-магазинов, а также совершать быстрые и удобные денежные переводы.