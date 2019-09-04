Российский Минфин продолжит до конца года предлагать на аукционах облигации федерального займа в небольших объемах и хочет увеличить количество бумаг с длинным сроком обращения, сказал глава долгового департамента ведомства Константин Вышковский в интервью Reuters.

«В первом полугодии мы активно занимали и шли со значительным опережением графика, поэтому сейчас чувствуем себя вполне комфортно и в хорошем смысле можем в некотором плане диктовать рынку свои условия», — отметил Вышковский.



«Увеличивать лимиты мы не планируем... Соответственно, с третьего квартала мы стали предлагать достаточно умеренные объемы — порядка 20—25 миллиардов рублей в неделю — и те инструменты, которые нам бы хотелось больше размещать. Речь идет о бумагах с более длительной дюрацией или чуть менее ликвидных, которых в обращении меньше, чем остальных», — уточнил он.

Программа внутренних заимствований на 2019 год установлена в размере 2,28 трлн рублей, из которых чистое привлечение (за вычетом погашения) составит 1,57 трлн рублей.

С начала 2019 года Минфин привлек от продажи ОФЗ на аукционах 1,57 трлн рублей, плюс 160 млрд рублей ведомство заместило за счет сверхпланового размещения евробондов. Таким образом, по оценке Минфина, до конца года ведомству осталось продать ОФЗ на сумму около 550 млрд рублей, или около 32 млрд рублей в неделю.

Вышковский сказал, что не видит предпосылок для увеличения программы заимствований в следующем году по сравнению с тем, что установлено в трехлетнем законе о бюджете.

В соответствии с основными характеристиками бюджета Минфин планировал в 2020—2021 годах занять на внутреннем рынке 2,38 трлн и 2,56 трлн рублей соответственно, из которых чистое привлечение должно составить 1,80 трлн и 1,58 трлн рублей.