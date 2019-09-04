ВТБ и ретейлер электроники re:Store начали тестировать прием платежей по QR-кодам в рамках Системы быстрых платежей (СБП). Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Оплата по QR-кодам будет доступна клиентам банков, которые подключены к СБП. Клиент через мобильное приложение своего банка должен сканировать этот код c экрана на кассе и подтвердить оплату. После этого деньги поступают на счет ретейлера.

«В рамках пилотного проекта по приему быстрых платежей ВТБ и re:Store реализовали решение на мобильном автономном устройстве (касса на базе OC Android). При оформлении покупки сумма к оплате вводится на кассовом аппарате, банк передает эти данные в Национальную систему платежных карт (НСПК), которая, в свою очередь, генерирует уникальный QR-код», — говорится в сообщении.