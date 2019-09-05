В Москве 26 сентября 2019 года состоится «Осенний Интеллектуальный кубок» с участием команд из банкиров и финансистов крупных компаний.

В рамках кубка предусмотрены три номинации: «Самый интеллектуальный банк», «Самая интеллектуальная компания в финансовой сфере» и «Самая интеллектуальная компания в сфере ТЭК, нефти и газа».

Ведущим «Осеннего кубка» был избран знаток клуба «Что? Где? Когда?», двукратный обладатель «Хрустальной совы» Михаил Скипский.

Команда, набравшая наибольшее количество баллов в своей номинации, становится победителем и получает главный приз — «Хрустальную сову», а также публикации о команде в журналах «Банковское обозрение» и «Банковское дело», на сайтах: www.finversia.ru, www.bosfera.ru, www.bankdelo.ru. Для победителя в номинации «Самая интеллектуальная компания в сфере ТЭК, нефти и газа» предусмотрена публикация в профильном издании — журнале «Нефтегазовая Вертикаль» и на сайте www.ngv.ru.

Свое участие уже подтвердили Центральный банк России, Абсолют Банк, банк «Ренессанс Кредит», Фора-Банк, Новикомбанк, Нордеа Банк, банк «Восточный», «Русский Стандарт», QIWI, Банки.ру и еще 17 компаний.

Кубок проходит при поддержке Ассоциации «Россия». Генеральные партнеры мероприятия — Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) и система платежных сервисов «Золотая корона».

Мероприятие состоится 26 сентября 2019 года в 18:00 по адресу: Москва, ул. Русаковская, д. 13, стр. 5, концертный зал Borodino Hall.

Подать заявку на участие можно Елене Елисеенковой: elis@kubok24.ru, +7 (495) 123-33-24, +7 (926) 226-49-13; Дарье Прозоровой: prozorova@kubok24.ru, +7 (495) 123-33-24, +7 (977) 643-07-11 и Анастасии Скогоревой: skogoreva@kubok24.ru, +7 (495) 123-33-24, +7 (916) 933-15-70.