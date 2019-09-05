Граждане РФ должны будут принять решение о переходе на электронные трудовые книжки, которые планируется ввести в оборот с нового года, в течение 2020-го. Об этом сообщил в четверг на Восточном экономическом форуме министр труда и социального развития РФ Максим Топилин.

В июле правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о переходе к цифровому кадровому документообороту. Планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года и затронет порядка 60 млн граждан и около 8,5 млн хозяйствующих субъектов.

«Все граждане в течение 2020 года должны будут сделать выбор, отказываются ли они от бумажной книжки. И с 2021 года для тех, кто сделает соответствующий выбор, будут вестись электронные книжки», — сказал Топилин на сессии «Цифровое государство: новые бизнес-модели на волне тотальной цифровизации».

Он высказал уверенность, что законопроект о переходе на цифровой кадровый документооборот будет принят до конца года. «У меня нет в этом никаких сомнений», — отметил министр.

По мнению президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина, россиян необходимо подтолкнуть к тому, чтобы они переходили на электронные трудовые книжки, иначе «переходный период может измеряться годами». «Мы считаем, что можно уже в течение года перейти на такой цифровой кадровый документооборот и электронную книжку, тем не менее профсоюзы и правительство считают, что работник не готов к тому, чтобы хранить эту информацию в электронном виде», — сказал Шохин.