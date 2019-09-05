Объем поступлений в розничные паевые инвестиционные фонды (ПИФы) за три летних месяца превысил 29 млрд рублей, в полтора раза превысив показатель аналогичного периода 2018 года — тогда частники инвестировали в фонды свыше 20,3 млрд рублей, сообщает «Коммерсант» .

Управляющие компании в августе сократили привлечение в открытые паевые фонды. По данным Investfunds, чистый приток средств составил 9,3 млрд рублей, что на 4 млрд рублей меньше показателя июля. Приток инвестиций наблюдается во все основные группы фондов, при этом лидерами стали фонды смешанных инвестиций — за месяц частные инвесторы вложили в них почти 4 млрд рублей.

Центробанк: рост в сегменте ПИФов во II квартале составил 2,2% Общее число владельцев паев ПИФов для неквалифицированных инвесторов выросло за квартал на 1,1%.

По словам экспертов, в этом году прогнозы по российской экономике и особенно инфляции более стабильные, что на фоне высоких доходностей фондов с начала года поддерживает интерес к ним со стороны частных инвесторов. Нынешние притоки более устойчивые в сравнении с привлечениями 2018 года, поскольку за последний год изменился профиль клиентов. В ближайшие месяцы приток инвестиций на рынок может продолжиться.