Глава Сбербанка Герман Греф считает странным предложение по выкупу физлицами собственного долга у банков с дисконтом, ранее озвученное министром экономического развития Максимом Орешкиным.



«Я знаю об этой инициативе только из прессы. И для меня она показалась странной. Если эта инициатива будет принята, в банковских правилах, писаных и неписаных, существует железная норма — никогда не продавать долг самому должнику. Потому что это вызовет волну неплатежей. Если должник сможет взять кредит, потом 30 дней по нему не платить, потом с дисконтом его купить — вы представляете, что будет? Боюсь, что это приведет просто к переоценке всех рисков», — сказал Греф в кулуарах Восточного экономического форума.

Он подчеркнул, что, прежде чем предлагать подобные инициативы, их необходимо обсудить с банковским сообществом.

Накануне глава ВТБ Андрей Костин, комментируя инициативу Орешкина, отметил, что платежная дисциплина российских заемщиков может снизиться, если они получат возможность выкупать у банка свой долг с дисконтом.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин предложил проработать идею выкупа физлицами собственного долга у банков с дисконтом. По мнению министра, такой механизм может применяться для тяжелых ситуаций у заемщиков. Орешкин не раз высказывал озабоченность относительно закредитованности населения и заявлял, что российские банки должны нести ответственность за уровень закредитованности граждан.

Газета «Коммерсант» сообщала о том, что Минэкономразвития разрабатывает поправки в закон о взыскании долгов физлиц, которые обяжут кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику. В среднем долги физлиц перепродаются за 2,8% от их размера.